Fuglsang efter Giro-tidstab: Der er mange chancer endnu

Den danske cykelrytter Jakob Fuglsang prøver at holde humøret oppe, efter han på grund af en punktering tabte over et minut til rivalerne på 10. etape i Giro d'Italia tirsdag.

- Vi må bare komme over det og fokusere på de kommende dage. Der er stadig masser af chancer, siger Jakob Fuglsang i et tweet fra sit Astana-hold.

- Det var bare ikke vores dag. Jeg punkterede på det værst tænkelige tidspunkt overhovedet. Jeg gav alt og prøvede at begrænse tidstabet, lyder det.

Danskerens uheld indtraf på en nedkørsel omkring ni kilometer fra mål.

Og da han krydsede målstregen, og regnskabet var gjort op, var Jakob Fuglsang røget ud af top-10 i den samlede stilling.

Her er han nu 2 minutter og 20 sekunder efter løbets førende rytter, Joao Almeida (Quick-Step) og 1 minut 37 sekunder fra Pello Bilbao (Bahrain-McLaren) på tredjepladsen.

Der ligger således på flere fronter en stor opgave foran Fuglsang, hvis han skal tilbage i topstriden.

- I min verden var det en kæmpe lussing rent klassementsmæssigt, siger cykeleksperten Per Bausager på Kanal 5.

- På den sidste stigning var han mere i defensiven end de øvrige topryttere, og når man i den tilstand får sådan et uheld oveni, og man ved, at man ikke kan indhente dem foran på en nedkørsel i regnvejr, får man et hårdt slag på moralen også, og det kunne man godt se på de sidste meter indover målstregen.

- Han lignede en demoraliseret mand.

- Hvis man stadig ser sig selv være i spil til at vinde Giroen på det tidspunkt, skal man jo spurte i mål og nærmest kaste cyklen over stregen for at vinde det sidste sekund. Men det var der jo ikke tale om, siger Per Bausager.

Tidligere i løbet har Jakob Fuglsang mistet to af sine formodet stærkeste hjælperyttere i skikkelser af Miguel Ángel López og Aleksandr Vlasov.