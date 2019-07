Fuglsang dagen efter styrt i Touren: Bedre end håbet

- Det er ikke 100 procent, men det er bedre, end jeg havde håbet. Så må vi se i løbet, men umiddelbart kan jeg stadigvæk godt mærke det, og det virker, som om benet stadig er lidt bedøvet af slaget.

- Det virker ikke, som om det kører helt, som det gerne skulle. Vi får se, siger Fuglsang til TV2 Sport.

2. etape byder på en holdtidskørsel. Ruten er på knap 28 kilometer. At træde i pedalerne er den største udfordring, siger Fuglsang, der har ambitioner om at slutte på podiet, når løbet slutter om tre uger i Paris.

- Jeg må bare træde hårdt nok til at følge med. I går frygtede vi, at det var et spørgsmål om, at jeg bare skulle forsøge at holde hjul, og jeg skulle holde farten. Men jeg tror umiddelbart godt, jeg kan køre med rundt, siger Fuglsang.

Det bliver rart at få etapen overstået, konstaterer Fuglsang.

Astana-holdkammeraten Magnus Cort er ganske fortrøstningsfuld på sin kaptajns vegne.

- Det så fint nok ud, siger Cort til Ritzau og flere medier efter træningsturen søndag.

- Nu kørte vi ikke helt igennem, og jeg ved ikke, hvordan han havde det. Det skal vi snakke med ham om og finde ud af, hvad taktikken skal være, siger Cort.

Astanas manager, Alexandre Vinokourov, udtrykker bekymring. Sådan må det være, når ens kaptajn styrter allerede på 1. etape, siger han. Men han håber, at heldet er med Astana i resten af løbet.

- Det var et slemt styrt, men Jakob er ved godt mod. Han havde lidt ondt i det højre knæ her til morgen.

- Det tager to-tre dage at komme sig over sådan et styrt, men det vigtigste er, at han er ved godt mod, og at holdet har det godt, siger Vinokourov til TV2 Sport.

Astana-sportsdirektør Lars Michaelsen erkender, at Fuglsang ikke kan træde lige godt med begge ben.

- Vi må håbe, at holdet kan hjælpe, så godt de kan, siger Michaelsen efter at have set søndagens rute og talt med Fuglsang.

- Det kunne have været meget værre. Vi har et handicap, og det må vi håndtere, så godt vi kan, siger han.

Astana er det tredje hold ude på ruten. Fuglsang skal i aktion klokken 14.40. Første hold på ruten er Ineos klokken 14.30.

Holdet, som tidligere hed Sky, har den forsvarende Tour-vinder, briten Geraint Thomas, på holdet samt colombianske Egan Bernal, der også regnes for en af de ryttere, der kan vinde Touren.

Desuden er Ineos blandt favoritterne til at vinde holdtidskørslen, så Fuglsang kan formentlig få et hurtigt pejlemærke af, hvor han står efter sit styrt.

Jumbo-Visma med den gule førertrøje Mike Teunissen på holdet starter sidst. Det er klokken 16.15.