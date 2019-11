Fuglsang bliver Astanas kaptajn i Giro d'Italia

Efter at have satset på Tour de France i flere sæsoner sadler Jakob Fuglsang om og bliver kaptajn i Giroen.

Den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang skal være kaptajn for Astana i Giro d'Italia. I Tour de France forventer han at blive hjælperytter.

Sådan siger Fuglsang om sine planer for den kommende sæson i et interview med TV2 Sport.

- Jeg vil stadigvæk gerne forsøge at give det (klassementet, red.) en chance. Nu er det ikke gået, som jeg havde håbet i Touren de sidste par år, så for at prøve noget nyt, tror jeg, det kunne være godt og fornuftigt at forsøge det i Giroen, siger Jakob Fuglsang TV2 Sport.

Fuglsang har deltaget i Giro d'Italia en enkelt gang. Det var i 2016, hvor han sluttede på en samlet 13.-plads.

34-årige Fuglsang har tidligere givet udtryk for, at han vil satse på et godt resultat ved OL i Tokyo, som køres umiddelbart efter afslutningen på Tour de France.

Alligevel ser det ud til, at han stiller til start i Touren for ottende år i træk.

- Lige nu ser det umiddelbart ud til, at jeg kommer til at køre Touren som hjælperytter for Lopez (Miguel Ángel López, red.), uden at det er 100 procent sikkert, og det er lidt med tanke på ruteprofilen, både i forhold til at Giroen passer mig ret godt, og at Touren kan passe ret godt til Lopez, siger Jakob Fuglsang.

For tre år siden vandt Fuglsang sølv i landevejsløbet ved OL i Rio, hvilket han betragter som et vendepunkt i karrieren.

2019 har været det hidtil bedste år i karrieren for den alsidige rytter. I foråret vandt han en etape i Tirreno-Adriatico og triumferede i klassikeren Liege-Bastogne-Liege.

Over sommeren blev den strålende kørsel fulgt op af en samlet sejr i etapeløbet Criterium du Dauphiné og en etapesejr i Vuelta a España.

Årets Tour de France endte til gengæld som en skuffelse for Fuglsang, der sigtede efter en topplacering, men udgik på 16. etape efter en styrt.