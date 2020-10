Jakob Fuglsang (i blåt) har lidt over fem minutter op til førsteplads i Giro-klassementet.

Fuglsang: Jeg havde troet jeg var stærkere

Søndag bød på et nyt tidstab for Jakob Fuglsang i Giro d'Italia-klassementet.

Den danske Astana-rytter måtte slippe frontgruppen, da etapen skulle afgøres på kategori 1-stigningen Piancavallo, og endte med at ryge yderligere et minut længere bagud i forhold til førstepladsen.

Fuglsang har nu 5 minutter og 8 sekunder op til Joao Almeida (Quick-Step) i den lyserøde førertrøje.

I sin klumme på B.T.'s hjemmeside skriver Fuglsang, at dagen slet ikke endte, som han havde håbet.

- Igen mistede jeg tid til de hurtigste, selv om jeg troede, at jeg kunne køre med helt fremme. Jeg havde troet, at jeg var stærkere. Eller i hvert fald at jeg kunne køre med helt fremme.

- På den måde var dagen lidt en nedtur, men heldigvis fik jeg kæmpet mig tilbage til Vincenzo Nibali og Pello Bilbao, der havde sat mig først på stigningen. Jeg gik ikke helt ned, fik disponeret okay og reddet det, jeg kunne, skriver Fuglsang.

Han kan nu se frem til en hviledag mandag, inden det igen går løs i Giroens sidste uge.