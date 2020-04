Fuglsang: Giroen ligner stadig mit hovedmål

- Jeg tror umiddelbart, at Giroen stadigvæk kommer til at blive mit hovedmål for sæsonen, nu hvor alt andet er røget. Når OL er blevet aflyst, er der også et VM, som bliver endnu mere vigtigt, og som også skulle passe mig rigtig godt, siger Fuglsang.

Den Internationale Cykelunion (UCI) meddelte onsdag, at Tour de France køres fra 29. august til 20. september på grund af hele coronakrisen.

UCI slog også fast, at både Giro d'Italia og Vuelta a España skal køres efter Touren på endnu ukendte datoer efter VM, der afholdes fra 20. til 27. september.

34-årige Fuglsang forklarer, at da sæsonen er vendt helt på hovedet, så ved han ikke helt, hvad den byder for ham, og det kan være, at han slet ikke stiller op i Tour de France i år, og at han i stedet fokuserer på VM og Giroen.

- Det kunne man godt (forestille sig, red.). Men det er en beslutning, som ligger ved holdet.

- Jeg ved ikke så meget lige nu om Touren. Det, jeg har snakket med holdet om, er, at planen er at forsøge at strikke et program sammen, så jeg er klar til Giroen som mit hovedmål. Men altså som situationen er lige nu, så må vi se, hvordan det hele kommer til at forløbe, siger Jakob Fuglsang.

UCI oplyste onsdag også, at suspenderingen af alle cykelløb er forlænget en måned. Nu skal der først cykles efter 1. august på World Tour-niveau.

UCI slog samtidig fast onsdag, at planen er at afvikle cykelsportens fem monumenter.

Jakob Fuglsang var uheldig og måtte udgå af Touren i 2019 efter et styrt.

Han vandt Criterium du Dauphiné, hvilket han også gjorde i 2017, og han vandt Liège-Bastogne-Liège samt en etape i Vueltaen.

Det blev også til en etapesejr i Tirreno-Adriatico, samlet sejr i Ruta del Sol og en andenplads i Strade Bianche.

I 2016 hentede Fuglsang sølv i mændenes linjeløb ved OL i Rio.