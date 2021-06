Frygteligt valg sendte landsholdet på banen

Spillerne på det danske landshold stod i et særdeles svært valg, da de efter at have set holdkammeraten Christian Eriksen kæmpe for sit liv løb tilbage på banen til EM-premieren mod Finland.

Forinden var den danske landsholdsstjerne kollapset efter et hjertestop, og spillerne dannede en mur omkring ham, mens han modtog livreddende førstehjælp.

Set i bakspejlet burde spillerne ikke være blevet sendt tilbage på banen, mener Kasper Hjulmand efter at have sovet på den dramatiske kamp, der endte med et 0-1-nederlag til Danmark.

- Jeg ved, at det er virkelig svært. Men når jeg ser tilbage på det, synes jeg, at valget mellem de to scenarier var forkert. Spillerne var i en chokstilstand, og de vidste endnu ikke, om de mistede deres gode ven.

- De skulle vælge mellem de to scenarier, og jeg har en fornemmelse af, at vi ikke skulle have spillet, siger han på et pressemøde.

Eriksen blev genoplivet på banen og var i stand til at tale, mens han blev fragtet fra banen på en båre. Senere fik spillerne meddelelsen om, at fynboens tilstand på Rigshospitalet var stabil. Og så blev valget truffet om at få kampen "overstået", som landstræneren lørdag formulerede det.

- Måske skulle vi bare være gået ind i bussen og taget hjem og se, hvad de følgende dage ville have bragt. Det er min fornemmelse nu, men jeg synes, at det var en meget svær beslutning, som spillerne skulle træffe, siger han på et pressemøde.

Landsholdslegenderne Peter Schmeichel og Michael Laudrup har langet ud efter Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for reelt ikke at give spillerne et valg.

Men Uefa henviser til, at det var holdenes beslutning at spille videre.

- Uefa gik med til at genoptage kampen mellem Danmark og Finland i aftes (lørdag aften, red.) efter ønske fra begge hold, skriver forbundet i en mail.

Uefa refererer derefter til turneringsreglernes artikel 29, som siger, at afbrudte kampe skal spilles færdig senest dagen efter.

De mange hensyn, der skal tages i kritiske situationer, gør det svært at skubbe kampene længere, påpeger Jim Stjerne Hansen, der er næstformand for Uefas disciplinærkomité.

- For det første skal holdene, der spiller, videre til næste kamp. Det er som regel et par dage efter, så man kan ikke bare flytte den i flere dage, siger han.

- Der er også hensyn at tage til tilskuere. I det aktuelle tilfælde skal finnerne videre til Sankt Petersborg og spille onsdag. Deres tilskuere har garanteret arrangeret at rejse ud af Danmark i dag (søndag, red.), så ville man stille dem ringere.

- Det er selvfølgelig en sympatisk tanke, og som dansker synes man jo, at vi skal give vores spillere de bedste muligheder. Spørgsmålet er også bare, hvor lang tid der skal gå, før de får optimale muligheder for at forberede sig til næste kamp efter sådan en hændelse, lyder det fra Jim Stjerne Hansen, som er tidligere generalsekretær for DBU.

For de spillere, der kan rumme det, venter Belgien i anden gruppekamp på torsdag. Også det opgør spilles i Parken i København.

Efter aflysningen af den planlagte formiddagstræning vender spillerne tilbage i træning mandag.

Det er et skridt mod at få normaliteten tilbage i hverdagen, understreger Kasper Hjulmand.

Men hvis spillerne ikke kan se sig selv deltage i Belgien-kampen, er det helt forståeligt, mener DBU's fodbolddirektør, Peter Møller.

- Vi står 100 procent bag hver enkelt spillers beslutning og bakker dem op, lige meget hvilken følelse de har i kroppen de kommende dage, lyder det fra fodbolddirektøren.