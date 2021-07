Frustreret golfstjerne fortryder kras kritik af sit udstyr

Verdens nummer seks gik de 18 huller i et slag over par, efter han med sin driver blot ramte fire af 14 fairways. Han roder dermed rundt på 74.-pladsen inden fredagens anden runde.

Kommentaren fik de fleste golfkendere til at løfte øjenbrynet, og hos Cobra, der har specialdesignet DeChambeaus driver, ramte den lige i hjertekulen.

Ben Schomin, der sidder i en ledende stilling hos Cobra, og som var med DeChambeau som caddie for bare to uger siden, fortæller til mediet Golfweek, at medarbejderne hos Cobra står på hovedet for at tilfredsstille amerikaneren.

- Det gør virkelig, virkelig ondt, når han siger noget så dumt.

- Han har aldrig for alvor været glad. Det er meget sjældent, han er glad, siger Ben Schomin, som sammenligner DeChambeaus udbrud med en otteårig, der ikke får sin vilje.

- Det var ikke hans mening at sige det så hårdt. Han ved, hvor meget alle knokler for ham. Men det er stadig ikke cool, siger Ben Schomin.

Bryson DeChambeau er da også efterfølgende krøbet til korset.

- Min kommentar var meget uprofessionel, skriver han på sin Instagram-profil.

- Min frustration og mine følelser over min måde at ramme bolden med driveren kogte over. Det var mig, der var elendig, ikke mit udstyr, skriver Bryson DeChambeau.

Han sender desuden en hilsen og en tak til medarbejderne hos Cobra og i særdeleshed Ben Schomin.

- Han har været der for mig hele vejen, siden jeg startede min karriere. Jeg fortryder mine ord, skriver han.

Bryson DeChambeau, der vandt US Open i 2020, skal forsøge at tøjle temperamentet, når han fredag går ud på anden runde for at klare cuttet.