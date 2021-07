Frustreret dansk sprinter tager hjem fra OL med skade

Det danske 4 x 100 meterhold ved OL må undvære Mette Graversgaard, når det om en uge tager hul på konkurrencen i Tokyo.

25-årige Graversgaard er blevet skadet og tager hjem fra Tokyo.

Det meddeler hun selv på Instagram.

- På dag tre trækker jeg desværre en skade i forlåret, der gør, at jeg ikke kan nå at blive klar til næste torsdag, hvor løbet finder sted. Jeg skal nok spare jer for en lang tale om, hvor træls det er.

- Jeg er selvfølgelig frustreret og skuffet - det her er mit første OL, og nu bliver drømmen knust. Den skal lige sluges mentalt i første omgang. Derfor har jeg også valgt at tage hjem før tid for at få ro i hovedet, skriver Graversgaard.

Bo Overgaard, der er elitechef i Dansk Atletik, bekræfter på Facebook, at Graversgaard tager hjem mandag.

- Konkret er der tale om en skade i forlåret, som desværre gør, at det er urealistisk med stafetdeltagelse for hendes vedkommende.

- Lang historie kort er det endt med, at Mette gerne vil hjem lidt før tid, når situationen er, som den er, og det har vi i den danske stab bakket fuldt og helt op om. Derfor tager Mette flyveren hjem fra Tokyo på mandag, skriver Bo Overgaard.

De danske kvinders 4 x 100 meterhold til OL består af seks løbere. Efter Graversgaards skade er Mathilde U. Kramer, Ida Karstoft, Emma Beiter Bomme, Astrid Glenner-Frandsen og Louise Østergaard tilbage.

Graversgaard var blandt de fire løbere, da holdet i juni satte ny dansk rekord med en tid på 43,71 sekunder.

Hun var også med, da holdet i maj sprintede sig til en sjetteplads i finalen ved stafet-VM og ved samme lejlighed kvalificerede sig til OL.