Formel 1-feltet er for anden uge i træk at finde på Red Bull Ring i østrigske Spielberg.

Frustreret Magnussen: Vi er ikke hurtige nok

Kevin Magnussens og Haas-holdets tunge sæsonstart fortsatte under fredagens træninger.

Sæsonens andet Formel 1-løb er ikke engang kørt endnu, men på Haas-holdet ville de nok allerede nu ønske, at de kunne skrue tiden tilbage og starte forfra.

Begge biler udgik i sidste weekends premiere på grund af bremseproblemer, og i fredagens træninger var tempoet sløjt, når bilerne var på banen.

Det var Kevin Magnussens knap nok i første træning. Batteriproblemer betød, at det for det meste var Magnussens mekanikere, der var i aktion under træningen.

I anden træning blev Magnussen noteret for den 18.-bedste tid. Kun teamkammerat Romain Grosjean var langsommere som 19'er, da Daniel Ricciardo på grund af et uheld ikke satte en tid.

Danskeren erkender da også, at bilen ikke er, hvor den skal være.

- Vi er ikke hurtige nok, det er der ikke nogen tvivl om, siger Magnussen i et interview med TV3 Sport.

- Men vi må bare kæmpe videre med det, og se om vi kan finde noget mere (fart, red.), specielt i tidtagningen.

Tiderne i anden træning kan vise sig at have yderst stor betydning for søndagens løb.

Der er lovet heftig regn lørdag. Og regner hele lørdagen væk, hvilket er frygten fra arrangørerne, bliver kvalifikationen, som normalt køres om lørdagen, aflyst, mens tiderne fra anden træning vil gælde i forhold til startpladserne.

Det vil altså betyde, at Kevin Magnussen og Romain Grosjean kan være at finde bagest i feltet, når starten går på Red Bull Ring søndag.