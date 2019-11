Frustreret Horsens-målmand slider for en stamplads

Matej Delac har dog været mellem stængerne hos Horsens i de seneste superligakampe mod Lyngby, Esbjerg og i lørdagens 2-1-sejr over Silkeborg, da Michael Lansing har afsonet karantæne.

Spilletiden på det seneste har været en opmuntring i en svær periode for Matej Delac.

- Det har ikke været let at sidde på bænken. Det er ikke let for nogen, siger målmanden.

Han fortæller, at han i denne sæson har arbejdet hårdt på trods af den manglende spilletid.

- Jeg har forsøgt at arbejde hårdt med mig selv. Både i træningslokalet og med individuelt arbejde med målmandstræneren, så jeg har i denne sæson arbejdet med en masse ting, som jeg har haft brug for at forbedre, siger han.

Når landskampspausen er slut, skal Horsens et smut til Aalborg og møde AaB. Her vil Michael Lansing være klar igen, og dermed skal Horsens-træner Bo Henriksen igen vælge mellem Lansing og Delac.

- Jeg har ikke afgjort, hvem der står på mål i næste kamp. Jeg skal evaluere med målmandstræneren først, siger Bo Henriksen.

Matej Delac droppede i søndagens kamp fælt, da Silkeborg udlignede til 1-1. Han endte dog med at blive den helt store helt, da han i dommerens overtid hev en fremragende redning frem.

- Det var ikke nemt at rejse sig efter Silkeborgs første mål. Det var min fejl, siger Matej Delac.

Han vurderer sin redning i slutminutterne til at være en af de bedste i karrieren.

Horsens-træner Bo Henriksen var da også glad for, at Matej Delac blev afgørende til sidst.

- Fodbold er et guddommeligt spil. Fra at være skurk til nærmest at blive båret rundt inde i omklædningsrummet som den største helt i hele verden, siger Bo Henriksen.