Frustreret FCM-anfører: Jeg er god nok til at spille

- Jeg vil gerne spille alle kampe og synes bestemt, jeg er god nok til at spille, så selvfølgelig er det frustrerende at sidde på bænken, siger Poulsen.

- Jeg forsøger at undgå at være alt for negativ, men det er svært at være glad og positiv, for jeg går til træning hver eneste dag for at spille kampene.

- Som person er jeg ikke typen, som splitter det hele ad, fordi jeg ikke spiller, og de ting, jeg er utilfreds med, tager jeg med dem, jeg har det med.

Spørgsmål: Hvordan skal du vinde din plads tilbage?

- Det handler om at levere nogle gode præstationer, når jeg bliver skiftet ind og være god til træning, men samtidig tænker jeg, at trænerne godt ved, hvad de får fra mig.

Spørgsmål: Hvis vi kigger fem kampe frem, og du stadig ikke er startet inde, kan det så få dig til at tænke på, om det er her, du skal spille?

- Det kan det selvfølgelig. Men vi har kun spillet to kampe, og det kan gå hurtigt den anden vej.

- Men jeg er 36 år, og jeg spiller ikke fodbold for at se de andre lave alt det sjove, og jeg er overrasket over ikke at starte en ny sæson som anfører.

Cheftræner Kenneth Andersen roser sin anfører for at håndtere pladsen på bænken godt.

- Den måde, hvorpå han har tacklet, at vi har valgt nogle andre til at starte inde, fik vi bevist ved den måde, han kom ind og satte sit præg på spillet, da han kom på banen, siger Andersen.

- Jeg kan godt forstå, han er skuffet. Det er normalt for spillerne at være det, og det er ikke kun Jakob, der er det, når han ikke spiller.

Cheftræneren understreger, at Poulsen trods reserverollen stadig er kaptajn.

- Han er holdets anfører både på og uden for banen, slår Andersen fast.

Jakob Poulsen forlængede i februar sin kontrakt med FCM, så den gælder til sommeren 2020.