Frustreret Brøndby-anfører: Vi taber, når vi er gode

Her førte Brøndby med 2-0, men det blev vendt på hovedet, da Erik Sviatchenko headede 3-2-sejren hjem til FC Midtjylland på en scoring dybt inde i tillægstiden.

Nederlaget er det andet i streg for Brøndby, der ellers har fået en god sæsonstart med fire sejre i de fire første kampe.

Det frustrerer holdets anfører, Andreas Maxsø, der så flere gode takter fra ham og holdkammeraterne.

- Det er frustrerende, at når vi spiller mindre godt, så vinder vi, mens når vi spiller godt, så får vi ikke pointene. Så vi må prøve at få lavet en kombination imellem de to ting, siger Andreas Maxsø.

Holdets cheftræner, Niels Frederiksen, så flere gode ting fra sit mandskab, der sagtens kunne have scoret mere end de to gange, det blev til.

- Vi synes egentlig, at vi i store dele af kampen præsterede godt og var bedre end Midtjylland. Vi skal score flere mål, det er der ingen tvivl om.

- Vi havde en god ro på bolden og fandt de rigtige rum. Vi vekslede fint på banen med at spille direkte og holde lidt på bolden.

- Der var en masse gode løb på den sidste tredjedel, der gjorde, at vi skabte masser af chancer, siger Niels Frederiksen.

En kliché i fodbold er, at hvis man ikke udnytter sine chancer, så bliver det straffet. Der er derfor heller ikke tvivl om, hvor pilen peger hen, når ansvaret for nederlaget skal findes.

- Vi må også konstatere, at vi lukkede tre mål ind, som vi slet ikke skal lukke ind, hvor vi lavede nogle personlige fejl, der bragte FC Midtjylland ind i kampen, siger Niels Frederiksen.

Ved kampens afslutning var temperamentet i kog eksemplificeret ved Brøndbys Sigurd Rosted, der fik rødt kort og smadrede en rude på vej ud. Han forsikrede efterfølgende, at han havde fået raset af.

FCM overtog førstepladsen fra Brøndby med sejren.