Frustrerede AaB'ere ville have frispark ved FCM-udligning

AaB'erne mener, at der var et klart frispark ved udligningen til 3-3 af gæsternes Frank Onyeka.

Men hos AaB mener man, at kampen skulle have mundet ud i en nordjysk sejr.

I situationen lignede det et frispark til AaB-stopperen Jores Okore, som røg til jorden i en duel med FCM-angriberen Paul Onuachu.

Okore var så frustreret, at han ifølge tv-optagelser lige efter kampen fra Canal 9 spurgte dommeren: "Er du racist?".

Efterfølgende erkendte kampens dommer, Jørgen Daugbjerg Burchardt, over for Canal 9, at der skulle være dømt frispark i situationen ved 3-3-målet.

AaB-træner Morten Wieghorst er heller ikke tilfreds med den manglende kendelse.

- Det kræver ikke den store dommereksamen, siger AaB-træneren til Ritzau.

- Du kan ikke falde sådan der, uden at der er kontakt. Det kan ikke lade sig gøre, siger Morten Wieghorst.

Umiddelbart efter situationen og i minutterne efter slutfløjtet var der også voldsomme protester fra AaB-spillerne, som appellerede for et frispark til Jores Okore.

Hos modstanderholdet så cheftræner Jess Thorup ikke episoden.

- Jeg ved det ikke. Jeg så det ikke en gang, så det kan jeg ikke vurdere, siger Jess Thorup.

Jores Okore fortalte efter kampen til Canal 9, at han var gået over grænsen med sin "racisme"-udtalelse, og at han ville forsøge at finde dommeren for at undskylde.

Med pointdelingen har AaB ikke slået FC Midtjylland i ti superligakampe siden juli 2014.