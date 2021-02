Frostvejr sender FCK-kamp mod Sønderjyske under tag

Mandagens superligakamp mellem FC København og Sønderjyske skal spilles under tag i Parken.

Det meddeler FCK på sin hjemmeside.

- Baggrunden for at overdække Parken er, at vi ønsker at sikre kampens afvikling, og at kampens kvalitet bliver den højest mulige trods udsigten til fortsat frostvejr i de kommende dage.