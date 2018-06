Froome-sag frustrerer holdkammerat: Ude af vores hænder

Froome-løjtnanten Geraint Thomas påpeger ifølge cyclingnews.com, at det langstrakte sagsforløb er frustrerende for både kollegerne på Sky og hele det professionelle cykelfelt.

- For alles skyld håber jeg, der kommer styr på det så hurtigt som muligt, siger Thomas, der fredag kørte sig i førertrøjen i etapeløbet Criterium du Dauphiné.

Sagen handler om den dopingprøve, den firedobbelte Tour-vinder afgav i forbindelse med Vuelta a España sidste år.

Prøven havde et indhold af astmamedicinen salbutamol, der var langt over det tilladte. Siden har cykelverdenen ventet på, om Froome skal have en straf.

Trods usikkerheden vandt han Giro d'Italia i maj og har for længst erklæret, at han stiler efter at vinde både Giroen og Tour de France i denne sæson.

Præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, sagde forleden, at han tvivler på, at der kommer en afgørelse, inden Tour-starten 7. juli.

- Først og fremmest stoler jeg på Froomey (Chris Froome, red.). Han har lov til at køre, så hvis han kan, så ... Det er ikke hans skyld, det har varet så længe, siger Geraint Thomas.

- Det er ikke i holdets hænder - det er op til UCI, eller hvem det nu er, at få det ordnet. Det er frustrerende for alle - ikke bare for Froome og holdet, men for hele feltet. Det er ikke en rar situation for nogen.

Geraint Thomas har i Tour de France været vant til at være loyal superhjælper for Froome. Hans rolle kan ændre sig radikalt, hvis det britiske hold må stille op uden den sædvanlige kaptajn.

Men det spekulerer den alsidige waliser foreløbig ikke meget på.

- Det er let at sige, at jeg lever i min egen boble og kun bekymrer mig om mig selv, men sådan er det virkelig ... Jeg har mit eget liv og mit eget program, og jeg arbejder hårdt og fokuserer udelukkende på det.

- Jeg har ikke nogen indflydelse på noget af det, der sker, så jeg tager det, som det kommer, siger Geraint Thomas.