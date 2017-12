Froome om chokerende test: Jeg har ikke brudt reglerne

Onsdag kom det frem, at briten under Vuelta a España i september afleverede en mistænkelig dopingtest med en for høj koncentration af stoffet salbutamol.

Chris Froome insisterer på, at han ikke har gjort noget galt i den dopingsag, Det Internationale Cykelforbund (UCI) har åbnet mod Sky-rytteren.

Den kenyansk-fødte rytter, som vandt Vueltaen, har forklaret, at han har indtaget astmamedicin og fulgt reglerne.

I et tv-interview sent onsdag aften med britiske BBC uddybede Froome sine synspunkter i sagen.

- Jeg forstår, at det kommer som et chok for folk. Jeg har bestemt ikke brudt nogen regler.

- Jeg kan godt forstå en masse menneskers reaktioner især på grund af sportens historie. Det er ikke en positiv test.

- Sporten kommer fra en meget mørk baggrund, og jeg har i hele min karriere forsøgt at vise, at sporten har ændret sig, siger Froome til BBC.

32-årige Froome risikerer at få frataget Vuelta-titlen og blive straffet med en karantæne af UCI.

- Jeg har nu været professionel cykelrytter og behandlet mine symptomer og cyklet med astma i ti år. Jeg kender reglerne, jeg kender grænserne, og jeg har aldrig overtrådt grænserne.

- Jeg har en meget fast rutine, når jeg bruger min inhalator, og hvor mange gange jeg bruger den. Jeg har givet al information til UCI for at hjælpe med at komme til bunds i sagen, lyder det fra Froome.

Briten forklarer også, at han ikke offentligt fortalte under Vueltaen, at astmaen blev værre. Det ville blive udnyttet af feltets øvrige topryttere, pointerer han.

- Jeg har ikke tænkt mig under en Grand Tour at indrømme: Ja, jeg lider af noget. For så vil mine rivaler næste dag komme buldrende, siger Froome.