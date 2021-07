Froome kæmper med at acceptere ny virkelighed i Touren

Den 36-årige brite erkender, at det er en prøvelse hver dag at sidde i feltets tungeste ende.

- Jeg lider virkelig meget nu. Jeg er ikke længere i spidsen af løbet, men helt bagerst i feltet. Det er mentalt hårdt.

- Men jeg ved, hvilke skader jeg har haft, og hvor hårdt jeg har måttet arbejde for at komme tilbage til Tour de France. Det giver mig en stor tilfredsstillelse at være tilbage, siger Chris Froome.

Han vandt Tour de France i 2013, 2015, 2016 og 2017. Så sent som i 2018 kørte han til det sidste med om sejren og endte på tredjepladsen.

Men siden et alvorligt træningsstyrt kort før Tour de France i 2019 har han kæmpet for at finde topformen.

Det er ikke i sig selv overraskende, at han har svært ved at hænge på de bedste. Det bemærkelsesværdige er, at han også har problemer med at følge med de langsomste.

- Når man kæmper for sejren, har man en masse positive følelser. Det er bare svært at sidde nede bagi, siger Chris Froome.

Onsdag kom han igen i mål i selskab med ryttere, der blot skal have bjergetaperne overstået.

Det var eksempelvis den store sprinter Andre Greipel og danske Mads Pedersen, der gjorde Froome selskab op ad den skrappe stigning. Sammen kørte gruppen over stregen mere end 32 minutter efter Pogacar.

Til gengæld er Froomes forhold til det franske publikum blevet langt bedre.

Hvor franskmændene havde det svært med briten, da han var på toppen, bliver han nu hyldet i startbyerne og langs ruten.

- Det har været utroligt. Så mange folk har støttet min genoptræning og har været med på rejsen med mig. Jeg føler en meget stærkere samhørighed med det franske publikum, end jeg havde, dengang jeg vandt, siger Chris Froome.

I den samlede stilling er han før 18. etape nummer 134 ud af i alt 144 tilbageværende ryttere.