Froome forstår fravalg: Manglede vanlig Tour-følelse

Froome havde gerne kørt med på de franske veje, men kan godt se fornuften i, at han nu i stedet skal jagte et godt resultat i Vuelta a Espana.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have været med i Tour de France. Det har været mit mål siden mit store styrt sidste år, og det har været guleroden for at komme tilbage i topform og køre igen, siger Chris Froome til ITV ifølge Reuters.

- Jeg tror, at det kan koges ned til Criterium de Dauphiné to uger før Touren, hvor jeg ikke havde samme følelse, som jeg normalt har på vej til Touren. Derfor gav det mening at sadle om og satse på Vueltaen.

Froome havde dog gerne ageret hjælper for Egan Bernal, hvis han var blevet bedt om det.

- Jeg var villig til at køre Touren for at hjælpe Egan til at vinde den gule trøje for anden gang, men det gav mere mening at give mig noget ekstra tid for at bygge op til Vueltaen, siger Froome.

Vueltaen køres fra 20. oktober til 8. november.

Den 35-årige Froome skifter efter denne sæson til Israel Start-Up Nation-mandskabet.