Froome efter comeback: Det føles godt at være en rytter igen

Efter otte måneder med genoptræning kunne den britiske cykelrytter Chris Froome søndag glæde sig over, at et hårdt tilkæmpet comeback var en realitet.

Her kom han ind sammen med hovedfeltet i en etape, der blev vundet i en sprint af tyske Pascal Ackermann fra Bora-Hansgrohe.

- Det er en fantastisk følelse at være tilbage i feltet, og der var så mange ryttere, der kom hen til mig og sagde, at det var godt at se mig tilbage, sagde Froome.

Den firedobbelte Tour de France-vinder blev voldsomt skadet under et styrt i juni sidste år.

Froome kørte med høj hastighed ind i en mur, mens han var ude at besigtige enkeltstartsruten i Critérium du Dauphiné.

Han brækkede adskillige knogler og måtte tilbringe lang tid på hospitalet.

- Det er en stor sejr at være tilbage ved startlinjen og at være med i feltet. For to eller tre måneder siden kunne jeg knap nok gå, og jeg haltede. Så at være tilbage og cykle på World Tour-niveau er en stor sejr i sig selv.

UAE Tour strækker sig over syv etaper frem til afslutningen på lørdag.

Den 34-årige brite måtte dog erkende, at han endnu ikke er i topform.

- Jeg har vist, at det er muligt at komme tilbage efter så lang tid, sagde Froome.

- Der er stadig et stykke vej tilbage, før jeg er på det niveau, som jeg var på før, men det føltes godt bare at have et løbsnummer igen, at have albuerne ude og at kæmpe i feltet. Det føltes godt at være en cykelrytter igen.

Froome har selskab af en stribe danske ryttere i løbet.

De er Michael Carbel (NTT), Niklas Eg (Trek), Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb), Michael Mørkøv (Quick-Step), Jonas Gregaard (Astana) og Jesper Hansen (Cofidis).