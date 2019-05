From ventede tre år på VM-debut: Skulle først blive voksen

Tre år skulle der gå, fra Mathias From første gang var med til et ishockey-VM, til han rent faktisk kom på isen.

Allerede i 2016 tog daværende landstræner Jan Karlsson stortalentet med til VM i Moskva, men From fik ikke spilletid, og i de seneste år har han været i karrieremæssig modvind.

- Jeg har haft mine ting at arbejde med. Det har jeg godt været klar over, og jeg ved også, at jeg stadig mangler meget. Men jeg er stolt over, at jeg fik min VM-debut.

- Det var en kæmpe oplevelse. Der var selvfølgelig nervøsitet indblandet, men jeg synes, det gik udmærket, siger Mathias From.

Det blev en temmelig barsk start for den teknisk dygtige forward. I hans første skift på isen blev fjerdekæden pakket helt sammen i egen zone, og efter et langvarigt pres scorede finnerne til 2-1.

- Det var en hård måde at starte på. Jeg fik ikke sendt pucken væk, og vi blev presset helt ned i egen zone. Sådan noget sker en gang imellem. Man må jo bare se fremad, siger From.

Han blev i 2016 draftet af NHL-klubben Chicago Blackhawks, og karrieren buldrede derudaf.

Men så begyndte modgangen at melde sig. Han har haft svært at ved at finde sin plads i svensk seniorishockey, hvor han har spillet for Rögle og AIK.

- Jeg kunne gøre nogle ting som junior, som jeg ikke har kunnet gøre på voksenniveau.

- Man flyver ikke bare lige igennem. Sådan nogle ting tager tid. Det skal stadig blive bedre, og jeg arbejder med mig selv hver dag, siger Mathias From.

Under fredagens træning i Kosice var den blå reservetrøje overladt til Nick Olesen, hvilket indikerer at From får en plads i fjerdekæden mod USA lørdag.

Endnu et tegn på, at den talentfulde forward er på vej i den rigtige retning efter nogle lidt svære år.

- Jeg tager nu de rigtige valg både på banen og udenfor. Jeg har arbejdet med min defensiv. Forsøgt ikke at drible på de forkerte steder.

- Jeg har skullet vokse mere ind i voksenverdenen og er blevet meget mere moden nu, lyder det fra Mathias From.