Friske letter: Tre døgns VM-pause er synd for danskerne

Men det er ikke nødvendigvis nogen fordel, mener letterne, der selv var ude i en hård kamp mod Canada sent mandag aften.

De danske ishockeyspillere har fået lov at hvile i tre døgn inden tirsdagens altafgørende gruppekamp mod Letland ved VM.

- Synd for dem. De har godt nok hvilet, men vi har været ude at spille, er friske og har det godt, siger forwarden Rihards Bukarts, der er fyldt med selvtillid efter at have taget point fra mægtige Canada.

- Vi spillede en brandkamp, siger han.

Hans holdkammerat Rodrigo Abols er heller ikke uden videre klar til at købe påstanden om, at udhvilede ben er en dansk fordel.

- Det er svært at sige. Måske er det i virkeligheden en fordel for os. Vi er inde i kamprytmen, og vi har lige spillet en kanonkamp.

- Vi har mange positive ting at tage med fra kampen mod Canada. Nu skal vi bare slappe af og gøre os klar, og så kan jeg forhåbentlig stå med et smil på læben tirsdag aften, siger Abols.

Selv om letternes program ikke har gjort det muligt at have det skarpe spotlys på danskerne, er de dog udmærket klar over det danske holds kvaliteter.

- Det bliver en sjov kamp. Der bliver udsolgt, og vi ved, at vinderen går videre. Danmark har et virkelig talentfuldt hold med et godt powerplay. Vi skal være disciplinerede, som vi var mod Canada.

- Vi skal selvfølgelig have fokus på NHL-spillerne som eksempelvis Frans Nielsen, siger Rodrigo Abols.

Letterne stod i en tilsvarende situation sidste år, hvor de tabte den sidste gruppekamp til Tyskland efter straffeslag.

Det kostede en billet til kvartfinalen, og skuffelsen skal revancheres mod Danmark.

- Vi var et mål fra kvartfinalen. Vi vil gøre alt for at klare det i år, siger Rihards Bukarts.

Før kampen har Danmark 11 point mod Letlands 10. De to hold mødes klokken 20.15 tirsdag aften.