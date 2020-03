French Open i tennis bliver flyttet til september

Turneringen skulle efter planen være begyndt 18. maj.

- For at garantere sundheden og sikkerheden for alle, der er involveret i forberedelserne til turneringen, har Det Franske Tennisforbund besluttet at afvikle turneringen fra 20. september til 4. oktober.

- Eftersom ingen kan forudsige, hvordan sundhedssituationen ser ud 18. maj, gør de nuværende restriktioner det umuligt at forberede og organisere den på de oprindeligt planlagte datoer, lyder det i pressemeddelelsen.