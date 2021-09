Fremtidens fodboldkalender skal drøftes på Fifa-møde

VM hvert andet år eller ej.

Det er efter alt at dømme et af temaerne, når Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) medlemslande og andre interessenter 30. september mødes digitalt.

Her skal fremtidens fodboldkalender diskuteres, oplyser Fifa mandag på sin hjemmeside.

Den internationale kampkalender udløber i 2023 og 2024 for henholdsvis kvinder og mænd.

- Der er bred enighed inden for sporten om, at den internationale kampkalender skal ændres og forbedres, skriver Fifa.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa vil VM-spørgsmålet være på dagsordenen på mødet.

Fifa er i øjeblikket i gang med at undersøge muligheden for at øge antallet af VM-slutrunder til det dobbelte og dermed arrangere VM hvert andet år i stedet for hvert fjerde som i dag.

Forslaget har splittet fodboldverdenen, og især fra Europa er modstanden stærk.

Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) præsident, Aleksander Ceferin, har truet med en europæisk boykot af VM, hvis planerne bliver vedtaget.

Også det sydamerikanske forbund Conmebol er skeptisk. Til gengæld er der positive toner fra Asien og Afrika.

- Fifa vil være forum for en meningsfyldt debat ved at række ud til en bred vifte af interessenter såsom fans og ser frem til at diskutere, hvordan fodbold kan udvikle sig på en bæredygtig måde i alle dele af verden og på alle niveauer, skriver Fifa.