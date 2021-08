Fremtidens OL tilhører Afrika og de nye køn

Sådan lyder vurderingen fra fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, der giver et bud på, hvordan OL ser ud om 50 til 100 år.

- Jeg forudser et OL med tre køn - mænd, kvinder og så nogle andre.

- I dag er der flere, der ikke definerer deres køn ud fra deres krop, og det er bare noget rod til et OL.

- Det er ikke, fordi den her gruppe er særlig stor, men den er god til at fremme sin egen sag, og derfor tror jeg, at det ender med, at man opretter en tredje mulighed, siger han.

Ved OL i Tokyo, der slutter søndag, skabte det en del hævede øjenbryn, at New Zealand stillede op med en tidligere mand i kvindernes konkurrence i vægtløftning, så debatten er allerede i gang.

Laurel Hubbard blev født som mand, men skiftede køn, efter at han havde passeret de 30 år.

Flere konkurrenter udtrykte allerede før OL bekymring, men New Zealands Olympiske Komité bakkede op med et ønske om at være inkluderende.

Jesper Bo Jensen vurderer, at der med tiden vil blive fundet en løsning for at sikre en lige konkurrence.

- Hvis man ikke længere definerer køn som biologisk køn, så kan alle hævde, at de skal deltage i konkurrencen med kvinder.

- Det er et kæmpe problem at få mennesker ind i kvindernes konkurrence som rent fysisk har en mandekrop, der fysiologisk kan mere end en kvindekrop. På topniveau vil kvinderne ikke have en chance, siger Jesper Bo Jensen.

Når det handler om at vinde medaljer, går flere afrikanske nationer måske en lysere fremtid i møde.

- Afrika vil i fremtiden være meget mere dominerende.

- Det skyldes dels, at der er en stor befolkningstilvækst, så et land som Nigeria vil nå op på 900 millioner indbyggere, og dels at den afrikanske middelklasse er voksende, siger fremtidsforskeren.

I 2100 vil Nigeria ifølge prognoser have verdens næststørste befolkning efter Indien med 1,1 milliard indbyggere.

Kinas indbyggertal vil i samme periode blive halveret til omkring 700-800 millioner. Samme tendens vil foregå i europæiske lande, og det vil afspejle sig i medaljefordelingen til OL.

- Lande med mindre befolkninger vil få et mindre antal medaljer, siger han.

- En betingelse for at klare sig godt er, at der er en befolkningsmasse, og så har OL med tiden udviklet sig til at være et sted for middelklassen.

- Da OL blev genopfundet i 1896, var det for den europæiske overklasses bedste børn, der kæmpede mod hinanden.

- De havde overskudstid, og de skulle vise verden, at de ikke lavede noget, men det har ændret sig til, at det nu er middelklassen, der kæmper til OL, siger han.

Fremtidsforskeren regner også med, at der løbende kommer nye idrætsgrene på det olympiske program, men han spår ikke e-sport en stor fremtid.

- Jeg tror, at det er nødvendigt, at det kræver noget fysisk, hvis det skal med på OL-programmet. Det kan man måske også sige, at e-sport gør, men det er minimalt, siger han.