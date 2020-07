Fremragende scoringer sikrer Randers sejren over Hobro

Før kampen var det sikkert, at Randers efter nedrykningsspillet skal kæmpe for en plads i Europa, mens Hobro skal kæmpe for at undgå nedrykning i to playoffopgør, men der blev alligevel gået til den i duellerne.

Med sejren holder Randers FC liv i håbet om førstepladsen i nedrykningsspillets pulje 2, hvor der nu er et enkelt point op til AC Horsens før sidste runde.

Hobro skal efter næste kamp mod Horsens ud i to kampe mod Lyngby om at blive i Superligaen.

Randers kom foran efter ti minutter, da backen Björn Kopplin på fornem vis sparkede bolden i modsatte målhjørne.

Halvvejs i halvlegen scorede gæsterne et nyt flot mål, denne gang ved Vito Hammershøy-Mistrati, som sparkede bolden i mål helt ude ved stolpen.

Efter 30 minutter tog Hobro-profilen Emmanuel Sabbi sagen i egen hånd, driblede hele vejen fra højre sidelinje ind i feltet, satte to mand af undervejs og sparkede til sidst bolden i nettet fra en spids vinkel.

Efter pausen var der længere mellem højdepunkterne i Hobro, og kampen var præget af både ganske kraftig vind og regnvejr.

Knap 20 minutter efter pausen scorede Randers dog igen, da kantspilleren Tosin Kehinde sparkede bolden fladt i nettet uden for Hobro-målmand Jesper Rasks rækkevidde.

Hobro-angriber Imed Louati fik reduceret til 2-3 med en hovedstødsscoring et kvarter før tid.