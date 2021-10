Fremgang er essentiel for landstræner to måneder før VM

Bevares, resultaterne er da vigtige, men for landstræner Jesper Jensen er det afgørende at se holdet udvikle sig med mindre end to måneder til VM.

- Jeg vil bare gerne se fremgang. Det var det også det, vi gik efter ved EM, selv om vi selvfølgelig er enormt resultatorienterede, når vi spiller slutrunderne.

- Det er vi også i de to kampe mod Østrig og Færøerne, men det er en lang sej kamp for at få Danmark spillet op som et fast top-5-6-hold i verden, siger han.

Jesper Jensen har ikke taget en kuffert fyldt med eksperimenter med til samlingen. Men han vil se spillerne forstå hinanden bedre indbyrdes på banen.

- Jeg tror, det var Lars Jørgensen (assistenttræner, red.), der sagde det bedst. Vi skal ikke have flere knive i skuffen. De skal bare være skarpere.

- Jeg synes efterhånden, at de danske landsholdsspillere har opbygget et individuelt niveau, der gør, at vi kan tillade os at sætte de kompetencer i spil, siger han.

For lidt over halvandet år siden overtog Jesper Jensen jobbet efter Klavs Bruun Jørgensen, men omtrent samtidig satte coronakrisen ind.

Tiden med landsholdet var knap frem mod EM i december sidste år, men danskerne formåede alligevel at nå semifinalen.

For Jensen føles holdet stadig som et nyt bekendtskab.

- Jeg tror ikke, vi har haft 30 træninger sammen endnu, som man når på to måneder i en klub. Vi når aldrig helt i mål i forhold til at kende hinanden helt vildt godt, men jeg synes alligevel, at vi kommer tættere på, hver gang vi mødes.

Danmark åbner VM mod Tunesien 2. december, og Jensen mærker tidspresset før åbningskampen.

- Hvis vi taber en til to træninger, hver gang vi mødes, fordi man ikke kan huske, hvad det er at være landsholdsspiller, og hvad konceptet er, så når vi aldrig i mål. Så vi prøver hele tiden at presse spillerne på at være skarpe, så vi starter på det niveau, vi sluttede sidste gang.

- Det er en svær øvelse, fordi der går to en halv til tre måneder imellem, at vi ses, siger han.

EM-kvalifikationen strækker sig over tre landsholdssamlinger og slutter i marts.

Torsdag gælder det første kvalifikationskamp mod Østrig i Horsens, og søndag skal danskerne et smut til Tórshavn.

Foruden de to kommende modstandere er Danmark i gruppe med Rumænien.