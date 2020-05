Fremad Amager smider føring og deler med Kolding

Fremad Amager og Kolding sad på hver sin halvleg, da de to hold lørdag var tilbage i aktion igen for første gang efter coronapausen i fodboldens 1. division.

Resultatet efterlader Kolding og Fremad Amager med 31 og 28 point på henholdsvis fjerde- og sjettepladsen.

Målscoringen blev åbnet lidt over en halv time inde i kampen. Her udnyttede Reda Rabei, at Kolding-målmand Benjamin Schubert var et godt stykke ude af sit mål til at sende bolden i kassen med et imponerende langskud fra midterlinjen.

Kort før pausen kastede Fremad Amager endnu en spand kold vand i hovedet på gæsterne, da Kristoffer Munksgaard gjorde det til 2-0.

Men Kolding var ikke slået. 20 minutter efter pausen genskabte holdet spændingen, da Jeppe Hansen fra kanten af feltet reducerede til 1-2.

Kolding fortsatte presset, og ti minutter senere var der så igen lighed på måltavlen. Morten Hansen gjorde det til 2-2.

Det blev kampens sidste mål. Kort før slutfløjt fik gæsterne ellers bolden i nettet, men scoringen blev annulleret.

Tidligere lørdag delte HB Køge og Hvidovre også i porten efter 1-1.