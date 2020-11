Fremad Amager misser andenpladsen i 1. Division

I stedet for at ligge nummer to er Fremad Amager nummer fem i rækken med 19 point for 11 kampe, mens Kolding er tredjesidst med otte point.

Fremad Amager havde overtaget set over hele kampen, men formåede altså ikke at veksle det til mål.

Kolding var dog heller ikke uden chancer og pressede mest i slutfasen. Blandt andet to frispark lige uden for feltet i tillægstiden kunne have sørget for den overraskende udesejr, men det blev ved nulløsningen.

I rækkens absolutte bundkamp vandt Hvidovre på udebane over bundproppen, Skive, med 3-2.

Skive kom ellers foran ved Oliver Haurits, der senere også udlignede til 2-2, men Hvidovre vandt på et mål af Sebastian Avanzini i kampens tillægstid.

Skive er isoleret i bunden med tre point, mens Hvidovre med sejren avancerede fra 11.- til 9.-pladsen med 10 point.