Fremad Amager finder vindermelodien mod bundprop

Her blev 1. divisions bundprop, FC Roskilde, sendt hjem til domkirkebyen med et nederlag på 0-2 i bagagen.

Sejren, der var Fremad Amagers første efter tre kampe uden, giver holdet lidt luft i den tætte bundstrid.

Klubben har nu seks point ned til Hvidovre, der er det første hold under nedrykningsstregen, med seks kampe tilbage.

Det kan dog ændre sig senere søndag, når netop Hvidovre møder Nykøbing FC.

Nykøbing ligger lige over stregen.

FC Roskilde formåede altså ikke at vriste sig fri fra tabellens sidsteplads, og håbet om overlevelse begynder så småt at fordufte. Klubben har ikke vundet i de seneste fem kampe.

Søndagens gæster på Sundby Idrætspark på Amager havde fra start ikke meget at skyde med. Roskilde kom da også hurtigt bagud, da Kristoffer Munksgaard efter cirka fem minutter bragte Fremad Amager foran.

Men efter det indledende chok begyndte gæsterne langsomt at arbejde sig ind i kampen, samtidig med det varme sommervejr blev forvandlet til silende regn og blæst.

Den største Roskilde-mulighed før pausen kom i første halvlegs ekstratid, da holdet fik tilkendt et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Fremad Amager-målmand Nicklas Dannevang sørgede dog for, at det ikke blev omsat til en scoring.

Anden halvleg var mere jævnbyrdig, og begge hold bød sig til.

Alligevel måtte Roskilde se hjemmeholdet udbygge sin føring efter cirka 25 minutter.

Med en flot stikning blev Kristoffer Munksgaard spillet fri foran mål. Midtbanespilleren trak uden om Roskilde-målmand Frederik Vang og sparkede køligt bolden i mål til kampens slutresultat.