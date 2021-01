Fremad Amager ansætter sportschef og øjner fremskridt

- Det her er en af de største prioriteringer, jeg har haft i forhold til klubbens sammensætning af medarbejdere, siger direktør Allan Ravn.

- Det er væsentligt at have en mand på sådan en post, og det er rigtig vigtigt for os at hive en mand ind med erfaring fra dansk divisionsfodbold.

Jacob "Gaxe" Gregersen har senest fungeret som ekspertkommentator hos Nordic Entertainment Group (Nent). Han har også en fortid som aktiv spiller og blandt andet som sportschef i Sønderjyske.

Han glæder sig til nu at komme i gang med sit nye arbejde.

- Dialogen omkring et samarbejde har kørt i en periode med både Allan og ejerne. Samtalerne har udviklet sig positivt, og jeg trives i et rigtig godt fodboldmiljø, som det Fremad Amager kan tilbyde.

- Jeg glæder mig til at komme helt ind i maskinrummet igen, siger "Gaxe".

Blandt de første opgaver er at finde en ny cheftræner.

Den forhenværende cheftræner, Azrudin Valentic, skiftede tidligere i januar til bulgarske Botev Plovdiv. Det skete, efter at ejerne bag Fremad Amager overtog aktiemajoriteten i den bulgarske klub.

Også tre spillere har taget turen fra Fremad Amager til Botev Plovdiv.