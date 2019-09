Fremad Amager: Ingen har hørt racistiske tilråb mod FCM

Fremad Amager mener ikke, at fans i Sundby Idrætspark er kommet med racistiske tilråb under pokalkampen mod FC Midtjylland i torsdags.

- Efter at have undersøgt sagen kan vi ikke bekræfte, at der har været racistiske tilråb under FC Midtjylland-kampen, siger Michael Jahn.

I anden halvleg afbrød dommer Benjamin Willaume-Jantzen kampen og beordrede hjemmeholdet til at komme med en melding om at stoppe tilråbene over højttalerne.

Den melding kom dog aldrig, og ifølge Fremad Amager-direktøren var der ingen på stadion, der hørte racistiske tilråb.

- Vores sikkerhedschef har talt med fangrupperinger, tilskuere i det pågældende tilskuerafsnit, civilt politi, gadeplans-medarbejdere samt presse, som var til stede på stadion, og ingen mener at have hørt racistiske tilråb, siger Michael Jahn.

Det var FCM-spilleren Awer Mabil, som følte sig ramt af racistiske tilråb, men det er ikke noget, som Fremad Amager kan genkende.

- Vi har en absolut nultolerance over for racisme i Sundby Idrætspark, og vi har heller ikke en fankultur, hvor den slags finder sted.

- Man kan selvfølgelig aldrig udelukke, at en enkelt person kan finde på at råbe noget racistisk, men vores undersøgelser kan altså ikke bekræfte, at det har fundet sted. Heldigvis, siger Michael Jahn.

Ifølge FCM-direktør Claus Steinlein hørte Mabil abelyde under kampen og blev ked af det.

Men Michael Jahn tror, at der kan være tale om en misforståelse, da det kan være nogle andre tilråb, der er blevet hørt som abelyde.

- Vores fans håner jo som alle andre klubbers fans udeholdet. Og giver "gode råd" til dommeren. Så jeg tror, at det er råb som "Ud, ud, ud" eller "Ha, ha, ha" der er blevet misforstået, forklarer direktøren.

Fremad Amager vandt overraskende torsdagens pokalkamp 1-0 over FCM.