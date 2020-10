Frederikshavn slår Esbjerg og lægger sig på tredjepladsen

Frederikshavn besejrede Esbjerg Energy 4-2 på udebane og har nu ti point for seks kampe i ligaen efter den anden sejr på stribe. Esbjerg har fire point som næstsidst i ligaen efter fire kampe.

Ishockeyholdet Frederikshavn White Hawks havde tirsdag aften chancen for at spille sig på tredjepladsen i Metal Ligaen, og den greb nordjyderne.

Det var helt tæt efter de første to perioder. Sebastian Brinkman bragte gæsterne på 1-0 i første periode, mens scoringer af Esbjerg-spillerne Søren Nielsen og Rasmus Bjerrum vendte kampen.

Justin Shugg udlignede imidlertid, og så var det hele lige før tredje periode. Her slog Lucas Andersen til to gange og sørgede for en sejr til nordjyderne.

Odense Bulldogs tog sæsonens første sejr ude mod Herlev Eagles. Mike Hammond scorede for fynboerne i anden og tredje periode, og så var Mattias Åkessons scoring ikke nok til point for Herlev.

Både Herlev og Odense har fem point, men holdet fra Storkøbenhavn har spillet en kamp færre.