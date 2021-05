Frederiksen dagen derpå: Følelsesladet og intens dag

Mestertræneren Niels Frederiksen fortæller, at det er en glad og lettet spillertrup, der er klar til at gå på ferie.

Trods en fest langt ud på nattetimerne mødte de nykårede danske mestre fra Brøndby tirsdag på arbejde for at tage afsked med denne sæson.

- Der har været et stort pres på dem. De er også trætte, og nogle er nok lidt tunge i hovederne, siger Niels Frederiksen.

Han beskriver selv den sidste spillerunde mandag, hvor Brøndby slog FC Nordsjælland og tog guldet som en "ekstremt følelsesladet og intens" dag.

- Det var meget intenst, men på den gode måde. Der var ingen spillere, der var i tvivl om, hvad det her betød for vores fans.

- Jeg har aldrig i mit liv oplevet sådan en stemning på et stadion. Det var helt fantastisk, siger Niels Frederiksen.

Hos Mikael Uhre, der blev Superligaens topscorer, og de andre spillere kunne man godt mærke tilstedeværelsen fra de blå-gule fans inden kampen.

- Vi kunne godt fornemme stemningen og høre, at der var rigtig meget larm uden for. Men spillerne var rolige og havde et godt spændingsniveau, siger Mikael Uhre.

Han er stadig ikke faldet til ro, efter at mesterskabet blev en realitet.

- Det var for sindssygt. Det kan ikke beskrives. Det er vanvittigt. Jeg tror lige, at der går et par dage, før det virkelig går op for en, hvad det var, der foregik. Lige nu er man stadig høj på adrenalin.

Mikael Uhre er et godt bud på en spiller, der kunne være et varmt emne i europæiske klubber. Men det er angriberen ikke meget for at snakke om.

- Selvfølgelig har jeg ambitioner og drømme. Men når det så er sagt, så er der fokus på det, man kan gøre noget ved.

Spillere som Lasse Vigen, Anthony Jung og Marvin Schwäbe har samtidig kontraktudløb efter denne sæson.

Ifølge Niels Frederiksen er der stadig ingen afklaring på, hvorvidt spillere med kontraktudløb fortsætter i klubben eller skal videre.

- Vi er en del af en forretning, og det er klart, at det skal gå op i en højere enhed.

- Både Carsten V. Jensen (fodbolddirektør, red.) og jeg er enige om, at hvis vi sender meget ud, så skal vi også have noget ind. Men jeg frygter det ikke, siger cheftræneren.

Brøndby-spillerne kan nu gå på ferie frem til 14. juni efter det første mesterskab i 16 år.