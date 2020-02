Frederik Andersen slipper tre mål ind i NHL-comeback

Frederik Andersen har siddet over i fire NHL-kampe på grund af en skade i nakken. Mod Dallas fik han fuld spilletid og havde 16 redninger på 19 skudforsøg.

Toronto skuffede sit hjemmepublikum ved at tabe kampen mod Dallas Stars 2-3.

Frederik Andersen var torsdag tilbage i buret for Toronto Maple Leafs, men noget stort comeback blev der ikke tale om.

- Det føles som et stykke tid siden, sagde danskeren efter torsdagens morgentræning inden kampen ifølge Reuters.

- Jeg er glad for at være rask og klar til igen at spille.

Skaden pådrog danskeren sig den 3. februar i et sammenstød med Florida Panthers' angriber Frank Vatrano.

Frederik Andersen blev i januar for første gang i karrieren og som den kun anden dansker udtaget til NHL's prestigefyldte All Star-weekend.

I andre kampe med danskere tabte Columbus Blue Jackets og Oliver Bjorkstrand til Buffalo Sabres.

På en assist fra Bjorkstrand fik Blue Jackets udlignet til 3-3 med godt et minuts spilletid tilbage, men Sabres vandt opgøret i overtid på en scoring af svenskeren Victor Olofsson.

NHL's suveræne bundhold, Detroit Red Wings med Frans Nielsen, tabte 1-4 til New Jersey Devils, som scorede fire gange i tredje periode. Detroit Red Wings har kun vundet to ud af de seneste 14 kampe.