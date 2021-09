Fredericia udnytter Helsingør-kiks i toppen af 1. division

Helsingør førte to gange, men trods et overtag i spil og chancer til hjemmeholdet svarede et godt fightende Hvidovre-hold igen begge gange.

Helsingør topper stadig landets næstbedste fodboldrække, men har nu fået selskab af FC Fredericia, der på udebane vendte 0-1 til en 3-1-sejr over AC Horsens.

Både Helsingør og Fredericia har 20 point efter 8 kampe, men Helsingør beholder duksepladsen på en bedre målscore.

Hvidovre har 15 point på fjerdepladsen, og AC Horsens er nummer fem med 13 point.

Helsingør startede sit opgør bedst, og efter ni minutters spil gav et højt genpres pote.

Den amerikanske offensivspiller Liam Jordan vandt en duel i feltet og satte en modspiller, inden han vippede Tonni Adamsen fri på kanten af det lille feltet, og derfra satte angriberen efter en tæmning bolden i nettet til 1-0.

Hvidovre udlignede til 1-1 efter knap 24 minutters spil efter kvikt spil i små rum af et par af holdets unge profiler. Frederik Carlsen endte med at servere bolden for Marcus Lindberg, der køligt gjorde sig selv til målscorer.

Helsingør var dominerende i anden halvleg, og 2-1-målet kom efter 74 minutter på et ikke helt åbenlyst straffespark, som dommeren spottede, og Sebastian Czajkowski omsatte til scoring.

Hvidovre var sjældne gæster i Helsingørs felt, men efter 77 minutter blev der alligevel udlignet til 2-2, da offensivspilleren Mohamad Al-Naser steg op og headede Mikkel Nøhrs hjørnespark ind bag Helsingør-keeper Kevin Stuhr-Ellegaard.

Helsingør pressede på i slutfasen, men måtte nøjes med et enkelt point, der altså tillod Fredericia at komme på omgangshøjde. Det skete med en 3-1-sejr over AC Horsens, der ellers kom tidligt foran 1-0 efter et hovedstød af forsvarsspilleren Magnus Jensen.

Angriberen Samson Iyede udlignede på et fladt langskud, og angrebsmakkeren Kristian Kirkegaard sørgede for både 2-1 før pausen efter en omstilling og 3-1 i anden halvleg efter et bandespil med Iyede.

Andetsteds vandt oprykkeren Jammerbugt en livlig målfest mod HB Køge med 4-3. Sejren sender Jammerbugt op på syvendepladsen med otte point. HB Køge er næstsidst med fem point.