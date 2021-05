Fredericia hjælper Silkeborg til ny sejr i 1. division

Silkeborg vandt søndag med 1-0 ude over Fredericia og truer nu førerholdet Viborg i 1. division.

Sejren betyder, at bare et enkelt point adskiller nummer et og to i landets næstbedste række.

Begge hold styrer mod oprykning til Superligaen, da den nærmeste forfølger Esbjerg er henholdsvis syv og otte point bagefter. Esbjergenserne mangler dog fortsat at møde både Silkeborg og Viborg.