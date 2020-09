Fredericia fælder Silkeborg i 1. division

Silkeborg har fået en skidt start i jagten på en hurtig tilbagevenden til Superligaen.

Søndag måtte Kent Nielsens mandskab på udebane se sig besejret med 0-1 af Fredericia.

Dermed er status efter fire spillerunder to nederlag og to sejre, efter at superliganedrykkeren indledte sæsonen med at tabe til Helsingør.