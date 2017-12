Franskmand smadrer verdensrekord i jordomsejling

Franskmanden Francois Gabart har smadret verdensrekorden for den hurtigste solosejltur rundt om Jorden.

Garbart forlod havnen i sin hjemby Port-la-Forét på sin 98 fods trimaran 4. november.

Den 34-årige sejler krydsede den virtuelle målstreg mellem øen Ushant ud for Frankrigs nordvestlige hjørne og Lizard Point i det sydvestlige England klokken 02.45 natten til søndag dansk tid.

Han slog dermed den tidligere verdensrekord, der var sat af Gabarts landsmand Thomas Coville, med seks dage og ti timer.

Thomas Coville skulle bruge fire forsøg på at slå den eksisterende rekord, men lykkedes endelig med sin målsætning i december sidste år, skriver Yachtingworld.com.

Francois Gabart var kun to dage fra at slå den absolutte verdensrekord for en sejltur rundt om Jorden.

Det er ikke første gang, at Francois Gabart sætter nye milepæle på sin sejlbåd.

Han har krydset Atlanterhavet adskillige gange og har vundet Transat Bakerly Race, der går fra Plymouth i England til New York i USA.

På hjemturen fra New York slog han desuden 24-timers-rekorden for solosejlere ved at tilbagelægge 771 sømil.