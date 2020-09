Franskmand kroner langt udbrud med etapesejr i Touren

Peters sad med i et udbrud, der hurtigt fik et stort forspring, og endte med at køre væk.

Det er den 26-årige rytters blot anden sejr i karrieren. Den første kom sidste år, da han vandt 17. etape i Giro d'Italia.

Søren Kragh Andersen var med i samme udbrud som Peters, men havde ikke nok at skyde med, da det gjaldt, og sluttede som nummer otte.

Tour-favoritterne fik også testet hinanden lørdag, men det endte uden de helt store ændringer i toppen af klassementet. Tadej Pogacar (UAE) tog ganske vist noget af den tid, han tabte fredag, tilbage, men Adam Yates (Mitchelton-Scott) holdt fast i den gule førertrøje.

Et udbrud på 13 mand - indledt af Søren Kragh Andersen - kom tidligt afsted og fik løbepas. Den danske Sunweb-rytter fik selskab af blandt andre Michael Mørkøv.

Frontgruppen kørte samlet over dagens første kategori 1-stigning, men den begyndte at splintre på vej op ad Tourens første stigning uden for kategori, Port de Bales.

Et par ryttere - heriblandt Nans Peters og Ilnur Zakarin (CCC) - kørte væk, og Mørkøv blev sat.

Tilbage i favoritgruppen måtte Thibaut Pinot give fortabt og falde bagud på Port de Bales. Dermed forduftede franskmandens klassementhåb.

Pinots nedtur var til dels udløst af Wout van Aert, der igen viste prøver på sit tilsyneladende uendelige talent ved at trække favoritgruppen op ad bjerget i et insisterende tempo. Belgieren vandt som bekendt en massespurt fredag, men havde altså fundet bjergbenene frem lørdag.

Søren Kragh Andersen jagtede Peters og Zakarin på Port de Bales. Danskeren kom over toppen cirka et halvt minut efter de to, men måtte efterfølgende se dem - og muligheden for en etapesejr - køre væk.

Peters stak af fra Zakarin på nedkørslen, hvor russeren virkede usikker og stiv i kroppen, og ramte dagens sidste stigning, Col de Peyresourde (kategori 1), alene i front.

Zakarin nærmede sig Peters på vej op ad Col de Peyresourde, men fik ikke kontakt. Franskmanden nåede toppen først og skulle nu blot nedad mod målet i Loudenvielle.

På grund af Zakarins manglende evner som nedkører så Peters ud til bare at skulle holde sig på cyklen for at vinde, og det gjorde han altså.

Langt tilbage fra fronten blev kampen blandt favoritterne for alvor åbnet på Col de Peyresourde.

Tadej Pogacar, som fredag mistede over et minut i sidevinden, forsøgte flere gange og lykkedes til sidst med at komme væk alene. Forceringen sendte i første omgang blandt andre Adam Yates i den gule trøje og Egan Bernal agterud.

Der endte dog med at være samling, så det kun var Pogacar, som tog tid på konkurrenterne. Sloveneren er på niendepladsen nu 48 sekunder efter Yates.

Romain Bardet (AG2R), der kun var 13 sekunder efter Yates i klassementet, forsøgte til sidst at fravriste briten føringen med et angreb, men endte med kun at vinde to sekunder.