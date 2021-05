Franskmand klatrer bedst og snupper flot Giro-sejr

På etapens sidste kategori 4-stigning stak han alene afsted og kørte over stregen i ensom majestæt. Det er franskmandens første sejr på World Touren.

Sejren kom i hus, efter at han havde været en del af et udbrud med otte andre ryttere.

Francesco Gavazzi (Eolo) kom ind på andenpladsen, mens Nikias Arndt (DSM) tog sig af tredjepladsen.

Undervejs på etapen trak den dobbelte etapevinder og indehaver af pointtrøjen Caleb Ewan sig ud af løbet.

I toppen af det samlede klassement skete der ingen forskydninger efter lørdagens etape. Attila Valter (FDJ) fører med 11 sekunder ned til Remco Evenepoel (Quick-Step) og 15 sekunder ned til Egan Bernal (Ineos).

Etapen fik en hæsblæsende begyndelse. Et hav af ryttere ville i udbrud, og gennemsnitsfarten var tårnhøj i den første time.

Først efter omtrent 50 kilometer lykkedes det en gruppe på ni mand at slippe af sted. Ryttere som Nelson Oliveira (Movistar), Victor Campenaerts (Qhubeka), Nikias Arndt og sprinteren Fernando Gaviria (UAE) var iblandt.

De fik hurtigt et forspring på over seks minutter, og det holdt de fast i hen over dagens kategori 2-stigning.

På nedkørslen måtte Fernando Gaviria en tur i asfalten og så en smule medtaget ud.

Med cirka 20 kilometer tilbage af etapen begyndte der at være opbrud i frontgruppen. Rytterne begyndte at stikke på skift, inden de skulle op og ramme målstregen på en kategori 4-stigning.

Da rytterne ramte stigningen, faldt Fernando Gaviria meget hurtigt af, og det var tydeligt, at han ikke skulle få lov at udnytte sin eksplosive spurt på toppen.

Victor Campenaerts og Giovanni Carboni (Bardiani) lykkedes med godt otte kilometer tilbage at slippe af sted fra resten af gruppen. Alexis Gougeard lå på mellemhånd i et par kilometer, men måtte opgive at komme op.

Nede blandt de resterende ryttere holdt franske Victor Lafay hovedet koldt. Med godt to kilometer igen trådte han an og overhalede alle, inden han kørte alene over stregen på toppen af stigningen.