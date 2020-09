Franskmand efter uventet Formel 1-sejr: Det er ufatteligt

Det udløste en straf til briten, der efter en suspendering og efterfølgende genstart af løbet måtte en tur i pit og holde stille i ti sekunder.

Pierre Gasly udnyttede alt kaosset til at køre sig i front, og franskmanden holdt føringen helt til mål, selv om han til sidst blev presset hårdt af McLarens Carlos Sainz.

- Det er ufatteligt for at være helt ærlig. Jeg er ikke sikker på, jeg forstår, hvad der sker lige nu, det var så vildt et løb, siger AlphaTauri-køreren i vinderinterviewet efter sin sejr.

Gasly blev sidste år degraderet fra Red Bull til "lillesøster"-holdet Toro Rosso, som altså nu hedder AlphaTauri, og erstattet af Alexander Albon.

- Jeg har været igennem så meget de sidste 18 måneder, mit første podium sidste år og nu min første sejr på Monza.

Den 24-årige Formel 1-kører startede karrieren hos Toro Rosso, inden han altså blev hentet op til Red Bull-holdet for så at blive sendt tilbage igen.

- Jeg har ingen ord. Dette hold har gjort så meget for mig. De gav mig min første chance i Formel 1, de gav mig min første podieplacering og nu min første sejr. Jeg kan ikke takke dem nok.

Lewis Hamilton røg på grund af sin straf helt bagest, men fik sig kæmpet op på syvendepladsen. Kevin Magnussen udgik efter 20 omgange med motorproblemer.