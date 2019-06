Franske kvinder overvinder brøler og slår Norge ved VM

Her vandt hjemmebanefavoritterne 2-1, selv om Frankrigs Wendie Renard scorede et opsigtsvækkende selvmål til 1-1. Med sejren nåede Frankrig dog op på seks point på førstepladsen i gruppe A.

De norske fodboldkvinder måtte atter erkende, at Frankrig var for stor en mundfuld ved VM i fodbold onsdag.

Norge følger efter med tre point for to kampe ligesom Nigeria, der slog Sydkorea 2-0.

35.000 tilskuere bakkede værterne op i Nice, men det var nordmændene, der var mest glade, da de første 45 minutter var spillet.

Norge gik således til pausen uden at indkassere mål, og derfor stod der 0-0 med indgangen til anden halvleg.

Frankrig var i teten, men Norge sled fornemt og formåede altså at stå for presset i kampens første halvdel.

Norge mødte ellers op med statistikken imod sig, da det i de seneste ni kampe forud for onsdagens opgør ikke var blevet til norsk sejr over Frankrig siden 2005.

Anden halvleg var da også blot et minut gammel, da Amel Majri serverede et kraftfuldt indlæg fra højre side. Bolden landede for fødderne af Valérie Gauvin, der resolut afsluttede og bragte Frankrig foran 1-0.

Otte minutter senere gik klappen dog helt ned for Frankrigs Wendie Renard. Hun skulle blot sende bolden ud over sidelinjen i eget felt efter et skidt norsk indlæg, men Lyon-spilleren sparkede helt uforståeligt bolden i eget net til 1-1.

Så var der optimisme i den norske lejr, men med 20 minutter igen fik Frankrig tilkendt et straffespark efter videohjælp, og Eugénie Le Sommer bragte efterfølgende Frankrig foran 2-1.

Tidligere onsdag hentede Tyskland en 1-0-sejr over Spanien efter en scoring kort før pausen.

Her afsluttede tyskerne først på et hovedstød af Alexandra Popp, men Spanien-keeper Sandra Paños fumlede med bolden, så den røg i spil igen.

Herefter blev Marta Torrejón i det spanske forsvar overløbet af tyske Sara Däbritz, som scorede kampens enlige mål.

Dermed har Tyskland i gruppe B seks point for to kampe, mens Spanien har tre point for to kampe.

Kina og Sydafrika har hver spillet en kamp og har nul point.