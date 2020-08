Fransk stjerne vinder Tourens 2. etape og går i gult

Den 28-årige franskmand sikrede sig sejren med et eksplosivt angreb i etapens finale. Med sejren indtager han samtidig den samlede føring i Touren og dermed også retten til at bære den gule trøje.

Sejren kom i hus efter en 186 kilometer lang etape, der bød på flere skrappe stigninger og for anden dag i træk endte i Nice.

Ganske usædvanligt skulle rytterne allerede på Tourens anden dag over to kategori 1-stigninger. Kun bjerge uden for kategori betragtes som værende mere udfordrende for rytterne at komme over.

Men selv om klassementsfavoritterne hermed fik en tidlig mulighed for at teste hinanden, så holdt de sig i ro hele dagen.

Den første lange del af søndagens etape var derfor en udramatisk affære.

Danmarksmester Kasper Asgreen (Quick-Step) var vaks, da der blev angrebet straks fra start på etapen, og han slap væk sammen med syv andre ryttere. Blandt dem Peter Sagan (Bora) og Matteo Trentin (CCC).

Udbryderne fik et par minutters forspring, men de slap aldrig for alvor væk.

Med cirka 40 kilometer tilbage af etapen ramte feltet dagens sidste kategoriserede stigning - kategori 2-bjerget Col d'Eze.

Det var også her, at Asgreen og co. blev opslugt, og det udnyttede danskeren ved at sætte sig forrest og trække feltet i bjergets bund.

Asgreen og resten af Quick-Step-holdet forsøgte at styre farten for at sætte Julian Alaphilippe bedst muligt op til finalen. Den eksplosive franskmand var på forhånd en af favoritterne til etapesejren.

Jumbo-Visma satte sig dog også tungt på feltets front for at beskytte deres stærke kaptajner og måske få stærke Wout van Aert med hjem til spurten.

På etapens sidste lille stigning satte Alaphilippe sit forventede angreb ind. Han fik Marc Hirschi (Sunweb) med sig, og de to fik dannet en lille frontduo. De fik senere selskab af Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Trioen holdt hele vejen til mål, og her viste Alaphilippe sin formidable evne som afslutter. Mens det decimerede felt nærmede sig bagfra, åbnede franskmanden spurten, og han sejrede lige nøjagtig foran Hirschi.

Det var Alaphilippes femte etapesejr i Tour de France. Det er samtidig andet år i træk, at han sikrer sig den gule trøje.

Sidste år sad den eftertragtede trøje på ham i to tredjedele af løbet.

Blandt sine mange øvrige sejre har Julian Alaphilippe også to sejre i klassikeren La Fleche Wallone og i Milano-Sanremo.

Touren er i år blevet udskudt på grund af coronapandemien. Det store etapeløb blev skudt i gang lørdag og køres frem til 20. september.