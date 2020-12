Fransk rigmandssøn vil overtage Sunderland

Klubben fra det nordøstlige England spiller i landets tredjebedste division, League One, men har en lang forhistorie i de to øverste rækker.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i et stykke tid har ledt efter den rette person til at bringe Sunderland videre, og i løbet af det seneste år har der været masser af personer, som ønskede at overtage klubben, siger den nuværende hovedejer, Stewart Donald.

- Fra de første møder med Kyril, hans familie og rådgivere har jeg været meget imponeret over deres viden og forståelse, som er erhvervet over en lang periode som ejere af store fodboldklubber i Belgien og Frankrig, tilføjer han.

Kyril er søn af den russisk-fødte schweiziske milliardær Margarita Louis-Dreyfus, der er bestyrelsesformand for Louis Dreyfus Gruppen.

Hun afløste sin ægtefælle Robert som formand, efter at han døde i 2009. Han ejede tidligere den franske storklub Olympique Marseille.

- Vi afventer respektfuldt EFL's godkendelse af denne transaktion, siger Kyril Louis-Dreyfus.

- Men ikke desto mindre vil det i denne fase være forkert af mig ikke at understrege, hvilken enorm ære det ville for mig at blive involveret i så historisk en klub.

Senest Sunderland kunne løfte et stort sejrstrofæ var i 1973, da holdet vandt FA Cuppen efter en finalesejr over storfavoritten Leeds.

Aktuelt er Sunderland nummer 11 i League One.