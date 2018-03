Fransk outsider kører solo og vinder i Paris-Nice

Astanas Luis León Sanchez blev nummer fire og bevarer løbets førertrøje inden lørdagens kongeetape.

Sanchez var ellers presset, da Sergio Henao, Simon Yates og Tim Wellens forsøgte et angreb i løbets slutfase. Henao faldt fra og efterlod Wellens og Yates som en stærk duo i front.

Men bagved skruede Jakob Fuglsang op for tempoet for at hjælpe sin Astana-holdkammerat i kampen for at fastholde førertrøjen.

Accelerationen neutraliserede angrebet, men kostede også Fuglsang så mange kræfter, at han få kilometer før mål måtte slippe frontgruppen.

Wellens kom i mål som nummer to, to sekunder efter Molard, mens Julian Alaphilippe sluttede på tredjepladsen i samme tid.

Etapens dramatiske indslag kom omkring ti kilometer fra mål, da Team Skys klassementhåb Wout Pouls styrtede og mistede chancen for en samlet topplacering i løbet.