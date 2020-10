Fransk mester vinder Giro-spurt efter målfoto

Den franske mester Arnaud Demare (FDJ) hentede tirsdag en etapesejr til samlingen, da han vandt Giro d'Italias 4. etape, der strakte sig over 140 kilometer fra Catania to Villafranca Tirrena.

Etapen blev kategoriseret som flad, men der var dog et højdepunkt, som kulminerede cirka midtvejs med en kategori 3-stigning, og her krydsede schweizeren Simon Pellaud toppen først på sit soloridt.

Med lidt mere end 20 kilometer tilbage blev Androni Giocattoli-rytteren dog slugt af feltet, og så var der serveret for feltets sprintere.

I hvert fald de fleste af dem. For colombianeren Fernando Gaviria mistede kontakten med den forreste gruppe og kom ikke tilbage igen.

På den sidste kilometer fik FDJ-rytteren Miles Scotson forrest slået et hul med et angreb, men australieren kunne ikke holde hjem, og i stedet kunne Demare altså juble.

Han måtte dog vente i et par minutter, da målfotoet først skulle granskes, før det stod klart, at han lige netop havde slået Sagan og Ballerini.

Inden etapen måtte forhåndsfavoritten Geraint Thomas (Ineos) trække sig på grund af et brud, han pådrog sig på 3. etape, hvor han tabte adskillige minutter.

Der var ingen forskydninger blandt favoritterne i den samlede stilling tirsdag.

Portugiseren Joao Almeida (Quick-Step) er stadig i den lyserøde førertrøje og har nu to sekunder ned til nummer to, Jonathan Caicedo (EF), efter at han snuppede bonussekunder ude på etapen.

Jakob Fuglsang ligger på niendepladsen og er 1 minut og 15 sekunder efter.

Etapen var den sidste på Sicilien, og onsdag er feltet tilbage på fastlandet i Italien, hvor 225 kilometer skal tilbagelægges fra Mileto til Camigliatello Silano.