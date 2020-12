Olivier Krumbholz, der er landstræner for Frankrig, langer hårdt ud efter det kommende program ved EM. Han mener, at Danmark får en fordel med hviledage mellem alle kampe i mellemrunden, mens Frankrig skal spille to dage i træk.

Fransk landstræner er sur over dansk fordel ved EM

Træneren for de franske håndboldkvinder kritiserer, at Danmark får en fordel i det kommende kampprogram.

Frankrigs håndboldkvinder blev de store, da de vandt 23-20 over Danmark tirsdag aften ved EM.

Men uden for banen føler Frankrig sig som de små på grund af det kommende kampprogram i mellemrunden.

Her får Danmark en fordel af hviledage mellem alle sine kampe, mens Frankrig skal spille både torsdag og fredag.

Selv om det har været bestemt før slutrundens start, er Frankrigs landstræner, Olivier Krumbholz, rasende over det.

- Har de byttet rundt på programmet? Det er utroligt. Og det er en total skandale. Det er pinligt, siger Krumbholz til Jyllands-Posten og tilføjer:

- Vi havde stor motivation i at få fire point med videre i mellemrunden og for at blive nummer et i gruppen og dermed få det bedste program.

Mens Danmark spiller fredag, søndag og tirsdag, skal Frankrig spille torsdag, fredag og tirsdag.

Jyllands-Posten har spurgt Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), om det er sportsligt fair, at værtsnationen bliver tilgodeset på den måde.

- Kampprogrammet, som du ser det online, har været planlagt i tæt samarbejde med de to værter, Norge og Danmark, og blev bekræftet allerede for mere end et år siden, skriver EHF til avisen.

Oprindeligt var både Norge og Danmark EM-værter, men slutrunden endte med kun at skulle spilles på dansk grund, da nordmændene trak sig som følge af coronapandemien.

Den tidligere landstræner for de danske håndboldkvinder Klavs Bruun Jørgensen, der arbejder som håndboldekspert på TV2 Sport, støtter sin tidligere franske kollega.

- Jeg forstår ham godt. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke ændrer i programmet, nu når der ikke er tilskuere, og på den måde laver det fair for alle.

- Det burde da ikke være så svært, men det kan godt være, der er andre årsager, siger han til TV2 Sport.