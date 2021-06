Fransk kaptajn efter EM-exit: Vi har ingen undskyldninger

Frankrig har ingen undskyldninger for at smide en 3-1-føring mod Schweiz i ottendedelsfinalen mellem de to mandskaber ved EM i fodbold.

- Det gør ondt. Især efter en straffesparkskonkurrence, hvor det hele bliver et lotteri.

- Vi leder ikke efter undskyldninger. Det eneste, vi kan fortryde, er, at vi ved 3-1 skulle have håndteret kampen bedre. De seneste år har vi været i stand til at lukke denne slags kampe, siger Lloris.

Målmanden tilføjer, at han trods skuffelsen godt kan glæde sig over at have været en del af så medrivende et opgør.

- Vi var igennem hele følelsesregistreret. Det er en del af spillet, det er fodbold, og det er derfor, vi elsker det. Når det ikke går din vej, så gør det ondt.

- Som Frankrig og forsvarende verdensmestre er det ikke et godt resultat at blive slået ud i ottendedelsfinalen. Alle forventede mere, inklusiv os selv.

Schweiz udlignede i mandagens opgør med to scoringer i de sidste ti minutter af den ordinære spilletid. Straffesparkskonkurrencen vandt holdet 5-4, efter at Yann Sommer reddede Frankrigs sidste spark af Kylian Mbappé.

Og den franske profil er knust over det missede forsøg. Det fortæller landstræner Didier Deschamps.

- Kylian Mbappé er utroligt ked af det. Det er alle spillerne. Men ingen kan være vrede på ham, fordi han tog ansvaret for at sparke det femte spark på sine skuldre, siger Deschamps.

Hos Schweiz siger målmandshelten Yann Sommer efter kampen, at hele holdet er helt oppe at køre over resultatet.

- Hvilket opgør. Sikke en fodboldaften. Det var vores chance for endelig at gå videre fra ottendedelsfinalerne, fordi det har vi aldrig gjort før. Det er utroligt. Vi spillede med hjertet og viste karakter.

- Jeg er ærligt talt stadig i chok, siger han.

Schweiz skal i kvartfinalen møde Spanien, der tidligere mandag sendte Kroatien ud af turneringen. De to hold møder hinanden 2. juli i Sankt Petersborg.