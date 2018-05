Fransk forsvarsstjerne går glip af VM

Efterfølgende sagde Arsenal-manager Arsène Wenger, at der muligvis var tale om en overrevet akillessene. Det bliver ikke bekræftet i nyheden på Det Franske Fodboldforbunds hjemmeside.

Men det er altså bekræftet, at skaden er så alvorlig, at Koscielny ikke kommer til at deltage ved det forestående fodbold-VM i Rusland.

Her står Frankrig blandt andet over for Danmark.

- Det er et rigtig stort slag for det franske hold, siger Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, til Det Franske Fodboldforbunds hjemmeside.

- En skade kommer aldrig på det rigtige tidspunkt. Jeg er rigtig ked af det på Laurents vegne, fordi det her VM var et vigtigt øjeblik i hans karriere, lyder det videre fra Didier Deschamps.

Koscielny har tidligere indikeret, at VM måske ville være hans sidste slutrunde med Frankrig. Afbuddet betyder dermed, at Koscielnys landsholdskarriere kan være ovre.

- Han har fortalt, at det her ville være hans sidste store turnering, siger landstræner Deschamps.

Laurent Koscielny har spillet 51 landskampe for Frankrig og scoret et enkelt mål.