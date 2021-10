Fransk fodboldboss er åben over for VM-ændring

Præsidenten i Frankrigs fodboldforbund, Noel Le Graet, er således ikke helt afvisende over for det.

- Det ville være en fejl ikke at undersøge det nærmere, siger han ifølge det franske nyhedsbureau AFP til sportsavisen L'Equipe.

- Personligt er jeg ikke imod idéen, men jeg vil heller ikke give carte blanche til det. Jeg skal vide, om dette projekt vil gøre det franske forbund, som jeg er præsident for, rigere eller fattigere.

Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, er ikke enig med Noel La Graet. Deschamps mener, at hyppigere VM-slutrunder vil være med til at "banalisere" turneringen, skriver AFP.

Fifa afholdt torsdag et møde med sine medlemslande, hvor idéen om VM hvert andet år blev drøftet.

Efter mødet vurderer direktør i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jakob Jensen, at det bliver svært at bekæmpe forslaget.

- Det peger helt klart i retning af, at Fifa meget tydeligt ønsker sig et VM hvert andet år. Jeg frygter, at Uefa kommer under et stort pres, for der er rigtig mange lande, der kan se en idé med et VM hvert andet år.

- Min umiddelbare vurdering er, at det ser svært ud at bekæmpe det forslag, siger Jakob Jensen.

Han og DBU er modstandere af idéen om en VM-slutrunde hvert andet år.